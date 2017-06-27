Рим, 28 июня, 2017, 00:51 — ИА Регнум.

Продолжается без остановок поток мигрантов из Ливии в Италию. В понедельник, 26 июня, у берегов Ливии были спасены более 5 000 беженцев, в то время как другие 8 500 человек в настоящее время находятся на борту спасательных судов и направляются в итальянские порты. На борту корабля итальянской береговой охраны «Команданте Фоскари» находится также и тело новорожденного, который родился мертвым уже на корабле. Как сообщают итальянские СМИ, пять тысяч мигрантов, спасенные 26 июня в центральной части Средиземного моря, плыли на пяти лодках и 18 резиновых плотах. В операции по спасению принимали участие корабли береговой охраны Италии и суда некоторых общественных организаций. В то время как 8.500 человек, спасенных в течение последних двух дней, находятся на борту 14 судов, шесть из них уже вошли или почти достигли портов Сицилии и Калабрии, другие восемь еще в море у берегов Италии.

Mstyslav Chernov/Unframe Беженцы в море

В условиях такой чрезвычайной ситуации министр внутренних дел Марко Миннити вернулся в Италию из Вашингтона, где отменил ряд официальных совещаний и встреч. Комментируя очередную волну миграций бывший премьер-министр Италии Маттео Рензи заявил, что «сегодняшние цифры являются непосильными», и что «необходимо принять к сведению, что общественность раздражена». Но, как добавил Ренци, необходимо также проводить образовательные и культурные мероприятия. «Итальянцам необходимо объяснить правду, мы всегда были народом иммигрантов, необходимо принять долгосрочную стратегию для интеграции иностранцев», — заявил глава демократической партии, намекая на закон Ius Soli, который должен обсудить итальянский сенат, об автоматическом гражданстве Италии для детей мигрантов.

Ливия является перевалочным пунктом по пути в Европу и для беженцев из Западной Африки. Однако, не всегда людям удается достичь Ливии. Так, согласно заявлению Международной организации по миграции, в Нигере в пустыне Сахара пропал 51 мигрант. Власти страны считают, что мигрантам не удалось спастись после того, как их бросили контрабандисты,