Пекин, 28 июня, 2017, 00:54 — ИА Регнум. В Китае опубликована книга с избранными изречениями председателя КНР Си Цзиньпина о национальной обороне и строительстве сильной армии, передает 27 июня агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайских военных.

En.kremlin.ru Си Цзиньпин

Книга Си Цзиньпина, который также является председателем Центральной военной комиссии КНР, состоит из соответствующих заявлений, сделанных китайским лидером с ноября 2012 года по апрель 2017 года.

Книга была опубликована Издательским домом Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ее планируется распространять в среде солдат и офицеров на низовом уровне.

Отдел политической работы Центральной военной комиссии занимался компиляцией статей для книги. Отдел также выпустил циркуляр, призывающий всех солдат и офицеров внимательно изучить книгу.

Все солдаты и офицеры должны выработать в сознании общую идеологическую и политическую позицию и «быть лояльными центру, поддерживать его и защищать».

Напомним также, что в 2014 году в Китае была издана книга «Си Цзиньпин о государственном управлении», которая включает в себя 79 речей, разговоров, интервью, заметок и писем китайского лидера в период с ноября 2012 по июнь 2014 года. Книга уже переведена на 16 языков и была распространена в количестве 6,2 млн копий по всему миру.

В 2016 году был выпущен новый сборник из семи разделов, в каждом из которых изложены возможные пути достижения «китайской мечты» и «великого возрождения китайской нации».