Рим, 28 июня, 2017, 00:47 — ИА Регнум.

Газета La Stampa опубликовала статью Стефано Стефанини «Как избежать случайной войны между Россией и США, инструкция для двух президентов», в которой выражает обеспокоенность растущей напряженность между США и Россией и напоминает, что Трамп и Путин, «управляя своими огромными арсеналами», несут международную ответственность, а G20 является хорошей возможностью, чтобы напомнить им об этом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

В качестве последнего пугающего эпизода приводится «инцидент» в небе Балтики, когда истребители России Су-27 пролетели «на расстоянии 1,5 метра от крыла самолета американской разведки RC-135U». «Это расстояние, на котором мы обгоняем грузовики на шоссе в 140 км в час! — восклицает автор. — Русская бравада была опасна, и это уже не первый раз». Стефанини отмечает, что русские и американцы пилоты — профессионалы. Они провоцируют друг друга, но пока они останавливаются на краю катастрофы, ничего не происходит. Можно только представить себе, что произойдет, если эти крылья коснуться по-настоящему. Не только в европейском небе, где самолеты лишь патрулируют небо, но и в Сирии, где они задействованы в бою.

La Stampa утверждает, что разногласия между Вашингтоном и Москвой серьезны, но, конечно, не сравнимы с эпической битвой холодной войны, когда две сверхдержавы играли в игру за мировое господство. Но тогда, как подчеркивает издание, США и Россия контролировали друг друга в соответствии с кодексом поведения и установленными правилами, сейчас же произошел спад в «самодисциплине». «Наклонная плоскость споров и проблем, от Украины до Ближнего Востока, в том числе непредсказуемые союзники, — все это может привести обе страны к военной конфронтации, которую они не хотят». Но это, как подчеркивает автор статьи, может произойти случайно. Ошибка пилота, любой военный инцидент, воспаленная риторика из-за национальных интересов может стать искрой для гораздо более широкого пожара. «А мы должны иметь огнетушители», — предупреждает автор.

В статье содержится призыв к двум президентам, учитывая непрерывное ухудшение отношений между Россией и Западом, воспользоваться следующей встречей в Гамбурге, чтобы «поработать вместе ради общих интересов, особенно в сокращении ядерных и военных рисков и предотвращения катастрофических террористических атак». Журналист просит президентов принять четыре срочные меры: 1) Совместное заявление о том, что «ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана»; 2) Принять новую военную координацию Россия-НАТО для управления кризисными ситуациями; 3) Принять совместную инициативу, чтобы террористы не смогли завладеть оружием массового уничтожения; 4) Наладить диалог о рисках, связанных с кибер — атаками на системы сигнализации и команды управления и контроля ядерным оружием.

«Это не политический призыв, а призыв здравого смысла. От Дональда Трампа и Владимира Путина потребуется политическое мужество для принятия данных решений. Мы, европейцы и итальянцы, должны надеяться, что оба лидеры договорятся, и G20 в Гамбурге останется памятной датой в международной истории», — подводит итоги Стефанини.