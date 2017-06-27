Пекин, 28 июня, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Законодатели КНР приняли 27 июня закон о разведке в целях защиты национальной безопасности и интересов, передает агентство «Синьхуа».

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Закон о национальной разведке был одобрен на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая проводится раз в два месяца. Она завершилась вечером 27 июня.

В 32 статьях закона очерчиваются основные положения по организации и обязанностям разведслужб и наказания за несоответствие требованиям.

Закон требует от разведслужб и их персонала защиты прав человека и защиты законных прав граждан, а также интересов частных лиц и организаций.

Любой, кто будет уличен в краже и распространении государственных секретов, коммерческих тайн или личной информации, будет привлечен к ответственности.

По словам председателя Постоянного комитета ВСНП Чжана Дэцзяна, закон предоставляет юридическую поддержку разведсообществу. Кроме того, Чжан призвал спецслужбы исполнять закон и нести свои обязанности строго в соответствии с принятыми нормами. Закон вступит в силу с 28 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти КНР будут финансово поощрять граждан за предоставление властям любой информации о местонахождении или деятельности нелегальных иностранных агентов в целях предотвращения шпионской деятельности иностранных граждан.