Чернобыль, Украина, 28 июня, 2017, 00:18 — ИА Регнум. «В связи с временным отключением системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки производится в ручном режиме», — говорится в сообщении.

Yuri Samoilov Компьютерный вирус

Отмечается, что все технологические системы станции и автоматическая система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения работают в обычном режиме.

Напомним, кибератака вируса-вымогателя Petya, произошедшая 27 июня, коснулась более 80 предприятий и компаний в разных странах мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

По данным специалистов антивирусной лаборатории ESET, атака вируса шифровальщика началась с территории Украины.

Помимо Чернобыльской АЭС, атака затронула десятки стратегических частных и государственных предприятий на Украины, среди которых — Националный банк, «Ощадбанк», «Укрэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», «Днепровская электроэнергетическая система» и другие объекты.

В первую десятку пострадавших стран также вошли Аргентина, Венгрия, Сербия, Румыния, Чехия и Германия. Россия в списке потерпевших оказалась на 14-м месте.

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