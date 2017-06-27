Госдеп: Коалиция нацелена на освобождение Мосула
Вашингтон, 28 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая США, считает своей главной целью вытеснение отрядов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула, однако все дальнейшие мероприятия будут зависеть от планов правительства Ирака, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.
По словам Науэрт, дальнейшие действия будут являться не планами коалиции, а мероприятиями иракского руководства. Правительство Ирака должно решить само, по каким планам оно намерено действовать как в конкретных районах, так и в общем смысле.
Напомним, ранее представители командования вооруженных сил Ирака заявляли, что отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат под контролем менее 1% исторических кварталов Мосула.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня контратаки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле остановили продвижение иракских войск в Старом городе.