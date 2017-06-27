Вашингтон, 28 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая США, считает своей главной целью вытеснение отрядов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула, однако все дальнейшие мероприятия будут зависеть от планов правительства Ирака, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Mstyslav Chernov Конвой иракской армии

По словам Науэрт, дальнейшие действия будут являться не планами коалиции, а мероприятиями иракского руководства. Правительство Ирака должно решить само, по каким планам оно намерено действовать как в конкретных районах, так и в общем смысле.

Напомним, ранее представители командования вооруженных сил Ирака заявляли, что отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат под контролем менее 1% исторических кварталов Мосула.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня контратаки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле остановили продвижение иракских войск в Старом городе.