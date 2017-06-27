Ставрополь, 28 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае поставлена точка в коррупционном деле по обвинению в мошенничестве главы районной полиции и его заместителя.

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Начальник отдела МВД России по Изобильненскому району Виталий Щеглов, его заместитель Павел Пелинов и двое жителей признаны виновными в совершении мошенничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Они попытались отобрать у местного застройщика коттеджей земельные участки в городе Изобильный общей стоимостью свыше 6 млн рублей и деньги в размере 1,5 млн рублей.

Через своих подельников начальник полиции района и его заместитель незаконно потребовали от предпринимателя переуступки права на арендуемые земли.

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В случае невыполнения требований полицейские угрожали арендатору мерами административного воздействия.

В прокуратуре края уточнили, что речь шла о 26 земельных участках из 88 или 89, выделенных для строительства администрацией города.

27 июня 2017 года Изобильненским районным судом Ставропольского края все четверо обвиняемых были признаны виновными в мошенничестве. Щеглов получил два года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Пелинов — три года пять месяцев общего режима, их подельники Безумнов и Мамаев получили по 2,5 года условно каждый.

Дело было возбуждено 12 мая 2016 года, рассматривалось судом с апреля 2017 года, сообщили в прокуратуре края. Для подсудимых просили наказание до 7,5 лет лишения свободы.

Отметим также, что в марте 2017 года за взятку был осужден бывший начальник ОБЭП отдела МВД того же района. Он был задержан при получении взятки в 400 тыс. рублей от руководителя частного охранного предприятия за не возбуждение уголовного дела о хищении им бюджетных денежных средств. Он был осужден к 4,5 годам лишения свободы.