Приштина, Сербия, 27 июня, 2017, 23:34 — ИА Регнум. «Я только что провёл телефонный разговор с Александром Вучичем. Я поздравил его с новой должностью. Мы согласились в необходимости продолжать диалог по вопросам нормализации», — написал Хашим Тачи.

Predsednik.rs Александр Вучич (справа)

Он добавил, что Между Белградом и Приштиной «остаётся множество неразрешённых вопросов». «Я привержен совместной работе ради обеспечения будущего в ЕС для наших граждан», — отметил глава Косово.

До этого Тачи и Вучич в последний раз общались по телефону в марте 2017 года после визита на Балканы главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. В беседе обсуждались итоги состоявшихся в январе и феврале двух раундов переговоров, посвящённых нормализации отношении.

Напомним, что Белград в настоящее время тщетно добивается от косовских властей реализации двусторонних соглашений, заключённых в августе 2015 года при посредничестве ЕС. Важнейшим из них является создание в Косово сообщества муниципалитетов с большинством сербского населения, которому должны быть предоставлены широкие полномочия.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств-членов ООН.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

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