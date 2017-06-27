Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 27 июня, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Власти города Сребреницы в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) отказали в установке мемориальной доски бывшему постпреду России при ООН Виталию Чуркину, с инициативой о которой выступало гражданское движение «Восточная альтернатива», передаёт 27 июня «Радио и телевидение Воеводины».

Виталий Чуркин

С предложением об установке мемориала представители движения обращались в местный парламент в марте 2017 года. Как заявлял тогда, председатель движения Войин Павлович, мемориал должен стать выражением благодарности Виталию Чуркину за то, что он голосовал против принятия в Совете безопасности ООН резолюции, трактующей события в Сребренице в 1995 году как «геноцид» со стороны сербов.

«Чуркин на своём посту способствовал сохранению мира и стабильности в Боснии и Герцеговине, распространению правды о войне в БиГ и разрушению западных стереотипов о том, что вся вина за войну и страдания лежит исключительно на сербах», — отмечал Павлович.

Рассмотрев обращение, депутаты постановили, что на площади в Сребренице не может быть установлено никакого монумента. Позднее же было принято решение установить его в городском парке.

Мемориал представляет собой чёрную мраморную доску, на которой изображён портрет Виталия Чуркина и указаны годы его жизни, а ниже — надпись на русском языке: «Спасибо за Русское Нет».

Ещё накануне представители «Восточной альтернативы» приглашали граждан, представителей политических партий и организаций ветеранов на открытие мемориала 8 июля. Между тем, сегодня мэр Сребреницы Младен Груичич заявил журналистам, что муниципалитет не даёт разрешения на установку, так как мемориал «будет способствовать повышению напряжённости разногласиям среди населения».

«Нам это не нужно, нам нужна стабильность в Сребренице, создание условий для взаимопонимания и уважения, условий, при которых мы не отпугнём заинтересованных инвесторов из-за инициатив, способных привести к дестабилизации», — сказал Груичич.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН подготовленный Великобританией в соавторстве с США проект резолюции, посвященной 20-летию событий в Сребренице. В вынесенном на рассмотрение проекте предлагалось осудить и классифицировать как «геноцид» убийство боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года.

По мнению российской стороны, принятие резолюции, которая была «выдержана абсолютно в антисербском ключе», спровоцировало бы дополнительные межэтнические трения на Балканах вместо того, чтобы способствовать примирению всех народов, которые там проживают.

Напомним, постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке от сердечного приступа. Президент Республики Сербской Милорад Додик посмертно наградил российского дипломата Орденом флага Республики Сербской.