Тель-Авив, Израиль, 27 июня, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад» создало инвестиционный фонд для стимулирования развития «шпионских» технологий, 27 июня сообщает Reuters.

SGT141 Эмблема «Моссад»

«Моссад» интересуется инновационными технологиями в различных областях, включая робототехнику, миниатюризацию и шифрование, а также новые автоматизированные методы сбора информации, говорится в заявлении правительства Израиля.

Новый инвестиционный фонд, получивший название Libertad, будет выплачивать до $570 млн за каждый инновационный проект в обмен на предоставление неисключительных прав.

Разработчики сохранят патентные права и смогут впоследствии продать изобретенные технологии.

«Моссад» по-прежнему будет использовать передовые, нестандартные и новаторские методы в реализации своей первостепенной задачи по обеспечению безопасности Израиля», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, размещенном в Twitter.

Напомним, в Израиле расположены более 450 компаний, работающих в сфере кибернитической безопасности.

Также в Израиле находятся 27 фирм, занимающихся скрытым сбором информации, согласно отчету британской неправительственной организации Privacy International.

В их число входит компания NSO Group, подозреваемая в разработке программ-шпионов для удаленного контроля за смартфонами IPhone.