Вашингтон, 27 июня, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Представитель командования базы «Редстоунский арсенал» Крис Колстер сообщил в интервью телеканалу, что ситуация урегулирована, всему персоналу базы снова позволено перемещаться по её территории, а доступ на базу разблокирован.

U.S. Army Военная база «Редстоунский арсенал»

При этом Колстер не стал сообщать причин и каких-либо подробностей инцидента. На все вопросы журналистов он ответил, что пока не может рассказать, что там произошло.

База «Редстоунский арсенал» расположена возле города Хантсвилл. На территории базы находится управление противоракетной обороны военного ведомства США, музей реактивной техники, командование армейской авиации и Центр космических полетов NASA.