Ижевск, 27 июня, 2017, 22:55 — ИА Регнум. В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. Отдельно рассматривался вопрос переселения граждан республики из ветхого и аварийного жилья.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бречалов

Напомним, также 27 июня президент посетил аварийный дом в Ижевске, жительница которого дозвонилась на Прямую линию 15 июня. Путин поручил руководителю региона расселить особо аварийные дома в кратчайшие сроки, включая жителей барака по проезду Чапаева. При этом необходимо рассматривать условия каждой семьи в отдельном порядке, считает президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске глава государства провел заседание бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям по развитию машиностроения и ОПК на площадке концерна «Калашников».

Президент призвал машиностроителей наращивать экспортный потенциал и заверил, что государство продолжит реализацию программ поддержки отрасли.