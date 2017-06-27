Исламабад, 27 июня, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Гражданин Испании Альберто Зераин Берасатей и Мариано Галакан из Аргентины последний раз выходили на связь 24 июня, заявил представитель Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри.

Ahmed Sajjad Zaidi Нангапарбат, Пакистан

Поисково-спасательная операция с задействованием вертолетов должна начаться в среду, 28 июня.

Напомним, гора Нангапарбат занимает девятое место среди горных вершин мира, ее высота составляет 8 тыс. 126 метров. Нангапарбат входит в список трех самых опасных для восхождения горных вершин свыше 8 тыс. метров.

В 2013 году переодетые в полицейских исламистские боевики застрелили 10 иностранных альпинистов и местного гида в базовом лагере, расположенном на высоте 4 тыс. 200 метров. Ответственность за нападение взяли на себя представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).