Киев, 27 июня, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Кибератака вируса-вымогателя Petya началась с Украины, заявляют специалисты антивирусной лаборатории ESET.

Maxpixel.freegreatpicture.com Компьютерный вирус

По данным, собранным в компании по этому вопросу, предприятиям Украины вирус-вымогатель нанёс наибольший ущерб.

В лаборатории пришли к выводу, что вспышка компьютерного вируса началась на Украине. По данным компании, на втором месте по числу пострадавших от вируса компаний и организаций находится Италия, на третьем месте оказался Израиль.

В первую десятку пострадавших стран также вошли Аргентина, Венгрия, Сербия, Румыния, Чехия и Германия. Россия в списке потерпевших оказалась на 14-м месте.

Как сообщало ИА REGNUM, кибератака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня и коснулась более 80 предприятий и компаний в разных странах мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.