Ставрополь, 27 июня, 2017, 22:23 — ИА Регнум. В интернете появляются объявления с предложениями о помощи для пострадавших от паводка в Ставропольском крае «за небольшую плату». Помощь подтопленцам в получении компенсации бесплатно оказывают муниципальные власти, комиссии МЧС, различные ведомства края. Но есть и те, кто готов предложить свои услуги не даром.

Ставропольский край получил третий транш федеральных средств в размере 164,54 млн рублей. Все федеральные деньги переведены на счета пострадавших от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Средства успели перечислить пострадавшим за один рабочий день — 27 июня. В общей сложности из федерального и краевого бюджетов подтопленцам перечислено 1,435 млрд рублей.

Единовременные компенсации в размере 10 тыс. рублей в крае получили 17 619 человек. За полную или частичную утрату имущества по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей — около 9 тыс. человек.

13 июня из федерального бюджета были выделены 937,5 млн рублей в качестве помощи на выплаты компенсаций для пострадавших. После звонка из Ставропольского края президенту РФ Владимиру Путину в край прибыл первый транш федеральных средств, который был освоен уже 16 июня, второй транш поступил 20 июня и до конца 21 июня был освоен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крае работает федеральная комиссия МЧС России во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Владленом Аксеновым. Она проверяет, чтобы все пострадавшие получили выплаты. Муниципальные власти ведут подворовый обход в пострадавших территориях.

Документы пострадавших на выплаты принимают и многофункциональные центры. Минимущество сообщает, что готово помочь восстановить утраченные документы, предоставить консультации и подготовить весь пакет для получения выплат, в том числе, для направления в суд, сообщили в ведомстве.

Это все бесплатные заявления. Но есть и те, кто готов оказать те же услуги, но за деньги. В понедельник, 26 июня, на совещании в правительстве края губернатор призвал проверить информацию о фактах предложений платной юридической помощи подтопленцам.

«В интернете уже появляются предложения помочь получить компенсации «за небольшую плату». Я прошу выяснить, кто предлагает эти «услуги». И ещё раз подчеркиваю, что вся юридическая поддержка для пострадавших должна быть бесплатной», — обратился Владимир Владимиров.

Напомним, вопрос о платной помощи пострадавшим от паводка на Ставрополье подняла одна из жительниц подтопленного села Краснокумского во время «Прямой линии с президентом». После этого губернатор пообещал уволить всех тех, кто пытался получить деньги от подтопленцев.

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Отметим также, что накануне губернатор поручил правительству региона подготовить обращение в МЧС о снятии режима ЧС в связи с паводком.

«Вода ушла, дома очищены, выплаты ведём, пора снимать режим чрезвычайной ситуации», — сказал Владимиров.

Напомним, с 24 мая в Ставропольском крае из-за обильных осадков начался паводок, в результате которого были подтоплены несколько тысяч домов в 29 территориях края. Ущерб от паводка оценен в размере не менее 2,6 млрд рублей.

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