Псков, 27 июня, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Депутат Псковской городской думы пятого созыва, директор ООО «Базовый элемент» Дмитрий Барабанов, входящий во фракцию КПРФ, выдвинут в депутаты гордумы нового созыва от «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Барабанов включён в список кандидатов от «Единой России» по 14-му одномандатному округу Пскова.

«Единая Россия»

Глава города Пскова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Иван Цецерский, комментируя сегодня, 27 июня, на форуме участников предварительного голосования партии его итоги, заявил, что площадкой праймериз «Единой России» воспользовались представители других фракций гордумы — и КПРФ, и «Справедливой России».

«Один из них победил на праймериз и идёт под эгидой нашей партии по одномандатному округу. Это здорово», — отметил Цецерский.

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов отметил, что в этом году 760 кандидатов приняли участие в праймериз в Псковской области. Он подчеркнул, что во всех округах кандидаты выдвинуты исключительно по результатам голосования.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что процедура праймериз в регионе прижилась, прошла в максимально открытом режиме, в конкурентной борьбе, с использованием всех предвыборных технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» в Псковской области утвердила списки кандидатов в депутатов Псковской городской думы шестого созыва. Первую тройку списка возглавил глава Пскова, депутат думы нынешнего созыва Иван Цецерский.

Выборы в городскую думу Пскова состоятся 10 сентября 2017 года.