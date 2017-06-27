Варшава, 27 июня, 2017, 21:45 — ИА Регнум. 27 июня на стадионе «Городской стадион Тыхы» был разыгран матч ½ финала Чемпионата Европы U21 между сборными Англии и Германии. Матч завершился со счетом 2:2, 3:4 по пенальти.

@cfcunofficial Тэмми Абрахам

На 35-й минуте форвард «РБ Лейпцига» Дэви Зелке открыл счет ударом головы после навеса Джереми Толяна с правого фланга атаки — 0:1.

Через 7 минут вингер «Лестера» Демерай Грэй сравнял счет, добив мяч с близкого расстояния после рикошета от защитников — 1:1.

В начале второго тайма форвард «Бристоль Сити» Тэмми Абрахам вывел Англию U21 вперед, замкнув прострел Уилла Хьюза — 2:1.

На 70-й минуте форвард «Дармштадта-98» сравнял счет ударом головы после навеса Максимилиана Арнольда с углового — 2:2.

Статистика матча (Англия/Германия)

Удары 14/29

Удары в створ 5/12

Владение 34%/66%/

Фолы 13/10

Составы на матч:

Англия: Пикфорд, Холгейт, Чилуэлл, Чемберс, Мосон, Уорд-Прауз, Бейкер, Хьюз, Грэй, Абрахам.

Германия: Поллерсбек, Толян, Герхардт, Юнг, Кемпф, Мейер, Арнольд, Гнабри, Хаберер, Филипп, Зелке.

Главный арбитр матча: Мазейка.

Предупреждения: Хьюз — 11, Зельке — 20, Чилуэлл — 59, Гнабри — 81, Холгейт — 84, Кемпф — 108, Арнольд — 113.

Голы: Зелке 35 — 0:1, Грэй 42 — 1:1, Абрахам 50 — 2:1, Платте 70 — 2:2.

Пенальти: Арнольд — 0:1, Бейкер — 1:1, Герхардт — 1:1, Абрахам — 1:1, Филипп — 1:2, Чилуэлл — 2:2, Мейер — 2:3, Уорд-Прауз — 3:3, Амири — 3:4, Редмонд — 3:4.