Нью-Йорк, США, 27 июня, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В Нью-Йорке сошли с рельсов два вагона поезда метро, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление комиссара городского пожарного управления Дэниела Нигро.

Метро Нью-Йорка

По информации издания, авария случилась в утренний час-пик на маршруте подземки А между 135-й и 125-й улицами Нью-Йорка. По невыясненной пока причине поезд был переведен в режим экстренного торможения. В результате два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену подземного тоннеля.

Уточняется, что при этом отмечалось сильное задымление. Из тоннеля были выведены порядка 800 человек. Их эвакуация длилась более часа.

По словам Дэниэла Нигро, процитированным изданием, в результате аварии пострадали 34 человека, 17-ти из которым потребовалась госпитализация из-за отравления дымом.