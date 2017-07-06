Санкт-Петербург, 6 июля, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля в Санкт-Петербурге начинается показ фильмов Квентина Тарантино. Фильмы «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2» появятся на экране кинотеатра «Аврора». Ретроспективу устраивает проект «Иноекино».

Цитата из х/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1991. США Разговор

Уже сегодня петербуржцы увидят дебютный фильм Тарантино «Бешеные псы». Картина вышла в прокат в 1992 году и была удостоена восьми наград. Большую часть номинаций получил сам режиссер.

Работа над сценарием велась недолго — всего три недели. Просмотрев множество фильмов об ограблении, где правонарушителям не удавалось скрыться с места преступления, Тарантино решил нарушить эту закономерность. Действия в фильме происходят именно после ограбления. Первоначальный бюджет картины не превышал 30 000 долларов. В таких условиях Тарантино создал бы свой первый самостоятельный фильм, однако благодаря продюсеру Лоуренсу Бендеру, с которым Квентин Тарантино поделился замыслом, на картину обратила внимание кинокомпания Live Entertainment и значительно увеличила размер средств для съемок.

Подобная ретроспектива пройдет также в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.