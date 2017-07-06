Москва, 6 июля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. С 6 по 8 июля в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоится ретроспектива Квентина Тарантино. Проект «Иноекино» покажет на большом экране фильмы «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2».

Цитата из х/ф «Убить Билла 1». Реж. Квентин Тарантино. 2003. США Оружие

Уже в своем первом самостоятельном фильме — «Бешеные псы» — Тарантино использует насилие как кинематографический прием. Несмотря на то, что не все зрители смогли лицезреть такую жестокость, фильм все же получает положительные отзывы.

Цитата из х/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1991. США Разговор

Следующая картина, «Криминальное чтиво», становится поворотной в судьбе Тарантино: именно она считается основой «тарантиновского» стиля с перепутанной хронологией событий и множеством диалогов, не касающихся основной темы сюжета. Вместе с высоким прокатным сбором, картина принесла автору всемирную популярность.

Цитата из х/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США

Над дилогией «Убить Била» Квентин Тарантино работал несколько лет, тщательно разрабатывая сюжет и дожидаясь «нужных» актеров. Многие критики называют эта работу лучшей в портфолио режиссера.

Показ фильмов Тарантино состоится еще в трех российских городах: Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.