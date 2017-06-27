Багдад, 27 июня, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Контратаки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле остановили продвижение иракских войск в Старом городе, заявил представитель оборонного ведомства Ирака 27 июня, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Контратаки террористов, начавшиеся 25 июня, вынудили иракские силы вывести часть подразделений из Старого города. В контратаках принимали участие десятки боевиков, переодетых в иракских шиитских военнослужащих.

26 июня в результате авиаударов западной коалиции, возглавляемой США, в западном районе Мосула были ликвидированы около 40 боевиков.

Напомним, в настоящий момент в Мосуле осталось около 300 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют в Старом городе территорию площадью два квадратных километра.

Ранее командующий Контртеррористической службой (CTS) в Мосуле генерал-лейтенант Абдул Гани аль-Ассади заявил, что Мосул будет освобожден от террористов в течение ближайших нескольких дней.

Иракские силы начали операцию по освобождению Старого города чуть более недели назад, через восемь месяцев после начала штурма Мосула.