Контратаки террористов в Мосуле затормозили продвижение войск Ирака
Багдад, 27 июня, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Контратаки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле остановили продвижение иракских войск в Старом городе, заявил представитель оборонного ведомства Ирака 27 июня, сообщает Associated Press.
Контратаки террористов, начавшиеся 25 июня, вынудили иракские силы вывести часть подразделений из Старого города. В контратаках принимали участие десятки боевиков, переодетых в иракских шиитских военнослужащих.
26 июня в результате авиаударов западной коалиции, возглавляемой США, в западном районе Мосула были ликвидированы около 40 боевиков.
Напомним, в настоящий момент в Мосуле осталось около 300 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют в Старом городе территорию площадью два квадратных километра.
Ранее командующий Контртеррористической службой (CTS) в Мосуле генерал-лейтенант Абдул Гани аль-Ассади заявил, что Мосул будет освобожден от террористов в течение ближайших нескольких дней.
Иракские силы начали операцию по освобождению Старого города чуть более недели назад, через восемь месяцев после начала штурма Мосула.