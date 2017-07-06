Дуэт Тарантино и Турман на большом экране
Новосибирск, 6 июля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля, в новосибирском кинотеатре «Победа» стартует ретроспектива американского режиссера Квентина Тарантино. Проект «Иноекино» покажет на большом экране картины «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2».
После выхода двух самостоятельных фильмов, принесших Тарантино мировую известность, режиссер практически ушел из кино на следующие 6 лет. Возвращение состоялось в 2003 году, когда в прокат вышел первый том «Убить Билла». Сценарий для дилогии был разработан еще во время съемок «Криминального чтива», но из-за беременности Умы Турман создание нового фильма пришлось отложить.
Разделение готовой ленты произошло лишь на конечной стадии, так как хронометраж превышал 3 часа. Кинокомпания Miramax Films была довольна всем отснятым материалом, поэтому Квентину Тарантино поступило предложение разделить фильм на две части и выпустить их с промежутком в полгода.
Показ фильмов Тарантино состоится также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.