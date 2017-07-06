Новосибирск, 6 июля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля, в новосибирском кинотеатре «Победа» стартует ретроспектива американского режиссера Квентина Тарантино. Проект «Иноекино» покажет на большом экране картины «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2».

Цитата из хф «Убить Билла 2». Реж. Квентин Тарантино. 2004. США Поединок

После выхода двух самостоятельных фильмов, принесших Тарантино мировую известность, режиссер практически ушел из кино на следующие 6 лет. Возвращение состоялось в 2003 году, когда в прокат вышел первый том «Убить Билла». Сценарий для дилогии был разработан еще во время съемок «Криминального чтива», но из-за беременности Умы Турман создание нового фильма пришлось отложить.

Разделение готовой ленты произошло лишь на конечной стадии, так как хронометраж превышал 3 часа. Кинокомпания Miramax Films была довольна всем отснятым материалом, поэтому Квентину Тарантино поступило предложение разделить фильм на две части и выпустить их с промежутком в полгода.

Показ фильмов Тарантино состоится также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.