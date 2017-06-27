Москва, 27 июня, 2017, 22:20 — ИА Регнум. 90 туристов из России стали жертвами произвола турфирмы — прибыв в Афины (Греция) для тренировок и отдыха на три недели туристы выяснили, что, несмотря на договор с туроператором, в отеле, куда они собирались ехать, их на самом деле не ждут. Вместо этого часть родителей с маленькими детьми, вопреки всем договорённостям, повезли в другую гостиницу, которая находится в совершенно другом месте и не подходит детям для занятий. При этом многие из туристов были вынуждены ждать транспорта несколько часов, а генеральный директор турфирмы Екатерина Новикова просто перестала выходить на связь с возмущёнными родителями.

Kingsaron.gr Отель King Saron

Несколько лет назад куратор группы в сотрудничестве с этим туроператором аналогичное мероприятие уже успешно провела. Тем не менее, на этот раз всё обернулось иначе.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц туристической группы, по договорённости ООО «Три Лимона» обязалось организовать поездку спортивной группы на учебно-тренировочные сборы с 27 июня по 18 июля 2017 года. Исполнитель должен был обеспечить проживание в отеле King Saron, в котором должны были разместить всю группу, а также обеспечить доступ туристам к спортивным площадкам для тренировок — к футбольному полю, пирсу для тренировок на море, бассейну и так далее. Всего по этой программе летят 133 человека, 90 из которых выполнили прилёт в два рейса 27 июня, а остальные выполнят заезд в другие числа.

Согласно заключенному сторонами договору, исполнитель получил право отказать заказчику в предоставлении услуг только в том случае, если туристы своевременно и в полном объёме не оплатят услуги, предоставляемые исполнителем. Помимо этого турфирма может заменить услуги на равноценные по стоимости, либо услуги более высокого класса без каких-либо доплат со стороны заказчика — но только по предварительной письменной договорённости.

Туристы уплатили в установленные сроки в полной мере всю необходимую сумму — за каждый номер, аренду автобуса, аренду трёх дорожек в олимпийском пятидесятиметровом бассейне. Однако турфирма выполнять свои обязательства, по-видимому, не торопилась.

Без каких-либо письменных договорённостей организатору поездки в 12 часов ночи с 26 по 27 июня позвонила генеральный директор ООО «Три лимона» Екатерина Новикова и уведомила, что по неким причинам в King Saron предоставить свои номера не смогут.

После того, как гендиректор турфирмы предложила альтернативное место размещения, заказчик и организатор группы заявила, что не собирается ехать в другой отель кроме того, который указан в договоре. Тогда Новикова её заверила, что если не выйдет договориться с King Saron, группе будет предоставлен более высший по категории отель. Все на это согласились.

Как выяснилось уже позже, в действительности о неготовности принять иностранных гостей King Saron было известно ещё за неделю до поездки от принимающей стороны в Греции. Тем не менее, генеральный директор предпочла уведомить об этом туристов накануне прилёта в Афины.

Так или иначе, 27 июня в Афины из Москвы прибыла первая группа из 51 человека — 26 взрослых и 25 детей. От встречающего группу сотрудника Александра туристы неожиданно выяснили, что вместо четырёхзвёздочного отеля King Saron со всеми сопутствующими услугами их повезут в трёхвёздочный отель Dolphin resort and conference — в противоположную сторону от места, где родители и дети планировали провести учебно-образовательную программу и где располагался необходимый детям бассейн.

«Дети не спали всю ночь, они очень сильно устали, но родители не могли понять, что происходит. Мы начали выяснять ситуацию, спрашивать. Но Александр ничего не мог доходчиво и внятно ответить, кроме того, что его сюда прислали, чтобы забрать нашу группу и отвезти в отель Dolphin», — объясняет тренер, участвующая в поездке.

Родители с маленькими детьми, которые пробыли в аэропорту с 7 часов утра до часу дня, не вытерпели и, устав сопротивляться, сели в автобус, который должен их везти в Dolphin. Другая часть родителей осталась в аэропорту выяснять ситуацию.

Родители позвонили консулу России в Греции, который рекомендовал туристам требовать у принимающей стороны документы по договорённостям турфирмы с отелем King Saron. Однако генеральный директор турфирмы к тому времени уже перестала выходить на связь. Единственная связь у туристов была с встретившим их Александром, а также Еленой Выходец, которая встречала туристов по приезду в отель.

Вскоре туристам предложили временно заселиться в Dolphin, а затем, в воскресенье, переехать в пятизвёздочный отель «Посейдон», который находится рядом с King Saron. Родители согласились, но потребовали от Елены гарантий и документов, которые удостоверяют, что их действительно повезут в конце недели именно в этот отель.

«Толком она ничего не смогла предоставить — только бумажку, на которой вроде что-то было написано, но родители сказали, что это филькина грамота, которая ничего не подтверждает», — пояснила тренер.

Тем временем в 12:20 в Афины прибыл второй самолёт со второй группой российских туристов из той же группы — 39 человек, 19 взрослых и 20 детей. Группа родителей, оставшаяся в аэропорту с первого рейса, начала объяснять новоприбывшим нюансы сложившей ситуации. Те родители, которые очень устали, с детьми отправились на автобусе в Dolphin.

«Следующий трансфер мы ждали очень долго. Просили Александра, чтобы он предоставил такси для тех людей, которые там стоят, и оплатил, чтобы они хотя бы доехали до того отеля — всё это было очень долго. Но он постоянно отнекивался, переговаривался по телефону. Он отвечал всё время одну и ту же информацию, что его послали доставить группу до отеля Dolphin, и он никакого представления, отношения ко всему остальному не имеет, сам не в курсе», — констатирует тренер.

В итоге оказалось, что люди были вынуждены ждать тот же самый автобус, пока он доставит людей в отель и вернётся обратно — оставшиеся в аэропорту туристы ждали транспорт три часа.

В настоящее время проблема до сих пор не решена. Елена Выходец по-прежнему призывает туристов согласиться заселиться с 2 июля в новый пятизвёздочный отель, но при этом отказывается приносить какие-либо платёжные документы, и вообще документы, свидетельствующие о договорённостях с первоначальным отелем King Saron. Генеральный директор ООО «Три Лимона» не выходит на связь. Корреспонденту ИА REGNUM также не удалось дозвониться до турфирмы.

«Что самое удивительное, (куратор группы) Наталья Евгеньевна с Екатериной Новиковой организовывала два года назад поездку в этот же отель King Saron. Также везла с собой группу, тоже огромной, кажется, из 122 человек», — указала одна из туристок.

«Все сроки и условия на то время — два года назад — были выполнены, все были в восторге, родителям очень понравилось. И поэтому в этот раз, когда Наталье Евгеньевне прислали запрос… <…> Она провела небольшой опрос среди родителей, которые уже были — они сказали, что с удовольствием поедут вновь, поскольку им всё понравилось», — отметила она.