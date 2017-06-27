Брянск, 27 июня, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства бывшего губернатора Брянской области Николая Денина об условно-досрочном освобождении. Ходатайство суд рассматривал сегодня, 27 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

Government.ru Николай Денин

Как сообщается, против удовлетворения ходатайства защиты бывшего губернатора выступил представитель прокуратуры, который заявил об отсутствии оснований для освобождения Денина. Как отмечалось, данные о том, что бывший глава региона «исправился», отсутствуют, а потому он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания.

Суд с прокуратурой согласился.

Также сегодня суд удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 млн рублей. В настоящее время долг по иску составляет 17,5 млн рублей — часть Денин возместил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Николай Денин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»). Согласно материалам дела, что в декабре 2011 и январе 2012 года Денин, являвшийся на тот момент губернатором Брянской области, подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 млн рублей для нужд подконтрольной его семье коммерческой организации — ОАО «Снежка». Деньги были выделены незаконно и израсходованы обществом на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений, произошедшего из-за нарушения требований техники безопасности.

В итоге суд приговорил Денина к четырем годам лишения свободы, наказание он отбывает в своем же регионе — в колонии в Клинцах.