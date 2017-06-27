Париж, 27 июня, 2017, 21:11 — ИА Регнум. «После того, как Эммануэль Макрон определился с позицией возглавляемого им государства по Сирии, он решил взяться за другую «головную боль» — Украину, — пишет на страницах французской Le Monde корреспондент Бенуа Виткин. — Принимая в Елисейском дворце Петра Порошенко, Макрон подробно изложил ему свое видение решений конфликта на юго-востоке Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

Как известно, киевский лидер восторженно отозвался о позиции лидера парижского, назвав её «формулой Макрона». При более пристальном взгляде на приходишь к выводу, что-либо Порошенко не в курсе того, что записано в Минских соглашениях, либо Макрон — такой мастер разговорного жанра, что умеет подать хорошо забытое старое, как совершенно новое.

«В досье Макрона нет абсолютно ничего того, что можно было бы назвать прорывом или обновлением, — уверен журналист. — Пообещав «в течение нескольких месяцев достижение успеха в рамках Минских договоренностей, хозяин Елисейского дворца просто взял себе тайм-аут в этом вопросе, рассчитывая до саммита G20 в Гамбурге 7−8 июля успеть пообщаться по телефону с коллегами из России, Германии и Украины. Что представляет собой разговор в «Нормандском формате», если кто не помнит».

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«Макрону не терпится «организовать встречи с ясными целями и конкретными результатами, возможно, продвигаясь к успеху мелкими шагами, но постоянно». Президент Франции заявляет, что он «несколько изменил метод» ведения борьбы, на самом деле здесь опять-таки ничего нового: Меркель и Олланд такую тактику тоже пробовали, уверенно продвигаясь от одной неудачи к другой, правда интенсивность боев в Донбассе все-таки немного снизилась, — констатирует журналист. — Порошенко же элементарно повторил все, что говорит обычно, пытаясь закамуфлировать свою неспособность сделать хоть что-то в политической части Минского процесса, например, организовать местные выборы».

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«Макрон, по его собственному признанию, рассчитывает на свою пробивную способность, ему хочется решить все быстро. Своими речами он будто посылает сигнал Петру Порошенко: я буду требователен к русским, но и вы не давайте повода для укора», — заключает Виткин.