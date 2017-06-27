Калуга, 27 июня, 2017, 21:17 — ИА Регнум. В микрорайоне Заовражье Обнинска Калужской области ввели в эксплуатацию долгострои группы компаний «СУ — 155». В церемонии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Правительства Калужской области Долгожданный дом

«СУ-155», признанная банкротом, осуществляла строительство шести многоквартирных жилых домов на территории калужского региона: трёх в Обнинске и трёх в Калуге на Заводской улице.

Как Михаил Мень заявил в ходе рабочей поездки в Обнинск, «СУ — 155» осуществляла строительство в 14 регионах и около 30 тысяч семей могли оказаться обманутыми дольщиками.

«В настоящее время государственный банк «Российский капитал» занимается решением данного вопроса. Строительство ведется с опережением графика. Шесть домов строила компания в Калужской области. Сегодня вводится в эксплуатацию третий их них», — отметил министр, напомнив, что программа помощи участникам долевого строительства разрабатывалась по поручению президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Калужской области Михаил Мень выступил перед обнинскими новоселами

Поздравляя жителей с завершением строительства, губернатор области Анатолий Артамонов выразил надежду, что в 2017 году в Калуге введут в эксплуатацию ещё один дом «СУ — 155». Он напомнил, что почти 1000 семей в регионе могли стать обманутыми дольщиками.

Напомним, Калужская область входит в первую тройку регионов Центрального федерального округа по объёму строительных работ на душу населения и в первую пятёрку — по объёму введённого жилья на 1 000 человек населения. За три года в регионе построено более 2,3 млн квадратных метров жилья. Из них около 737 000 квадратных метров введено в строй в 2016 году.

Для 1 168 семей — участников государственной программе «Жилье для российской семьи» в Калужской области возводят 2 микрорайона: один в Калуге и один в Боровском районе. До конца 2017 года по программе будет введено в эксплуатацию 95 000 м кв. жилых помещений.