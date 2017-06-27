Киев, 27 июня, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился усилить меры контртеррористического и контрразведывательного противодействия в Киеве и в ряде других регионов страны в связи с повышением уровня этих угроз, сообщается 27 июня на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Секретарь СНБО Александр Турчинов собрал оперативное совещание, в котором участвовали главы украинских ведомств безопасности и обороны. Совещание посвящалось определению перечня адекватных мер борьбы с гибридными угрозами национальной безопасности Украины.

Напомним, утром 27 июня в одном из районов Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник Главного управления разведки Украины Максим Шаповал.

В тот же день компьютерный вирус-вымогатель Petya атаковал широкий спектр компаний, ведомств, промышленных объектов и правительственных учреждений Украины.