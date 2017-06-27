Воронеж, 27 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Блокировка мессенджера Telegram в России не принесет результатов, так как он является всего лишь одним из каналов коммуникации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ Александр Скиперских.

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«Возможность блокировка мессенджера Telegram, в принципе, укладывается в запретительную логику российской власти. Запрещать становится проще, чем что-либо разрешать и создавать», — считает Александр Скиперских.

При этом эксперт считает, что с блокировкой Telegram проблемы, которые таким образом надеются решить власти, никуда не исчезнут.

«Вместе с тем, говоря о блокировке данного мессенджера, в контексте запрета одного из каналов коммуникации, нужно понимать, что, тем самым, нет запрета самой коммуникации, которая в глобальном мире будет постоянно находить новые и более совершенные формы. Интернет все равно окажется сильнее и изобретательнее в выработке новых каналов коммуникации, нежели запретительная политика власти», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram в скором времени могут заблокировать в России. Это произойдет, если Павел Дуров — создатель мессенджера — не предоставит данные, необходимые для того, чтобы Telegram был в соответствии с законодательством внесен в реестр организаторов распространения информации.

Для этого Роскомнадзору нужно полное имя компании, страна регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.

Ранее ФСБ сообщило, что мессенджером Telegram пользовались террористы, организовавшие взрывы метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Тогда же Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в некомпетентности. По мнению создателя Telegram, ведомство показало, что не разбирается в современных методах шифрования, а для борьбы с терроризмом в таком случае нужно «заблокировать весь интернет».