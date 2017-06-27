Ижевск, 27 июня, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Соглашение регламентирует взаимодействие сторон в области развития молодежи в научно-технической сфере и вовлечения подрастающего поколения в инновационную деятельность. Концерн планирует сформировать в регионе образовательный кластер, который позволит готовить кадры для предприятия еще на уровне общеобразовательной школы.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бречалов на встрече со школьниками и молодыми специалистами на площадке концерна «Калашников»

В частности, появятся классы робототехники в Балезинском и Граховском районах республики. На территории региона появятся несколько детских технопарков «Кванториум», сообщает ИА «Удмуртия».

«Важен сам факт появления в Удмуртии «Кванториума», который обеспечивает дополнительные связи в ценной образовательной цепочке: техническое творчество — школа — профтехобразование — вуз — предприятие. Это непрерывное обучение, которое позволяет молодым людям делать глубоко осознанный выбор в пользу промышленной сферы или IT-отрасли, иметь лучшие стартовые позиции, и в то же время — интерес работать в регионе», — подчеркнул врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня президент России находится в Ижевске с рабочим визитом.

Вместе с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым президент посетил аварийный барак, жительница которого дозвонилась на Прямую линию 15 июня.

Глава государства провел заседание бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям на площадке концерна «Калашников».