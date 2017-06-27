Донецк, 27 июня, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В Донбассе на Донецком и Луганском направлении не стихают бои низкой интенсивности. Противоборствующие стороны применяют танки, минометы калибров 82 и 120 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Данную информацию сегодня, 27 июня, подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР заявил, что 26 июня на Донецком направлении по районам трех населенных пунктов украинские войска выпустили шесть танковых снарядов, восемь мин калибра 82 мм и три мины калибра 120 мм. При этом применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

«На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 10 мин калибра 82 мм и 5 мин калибра 120 мм. В результате обстрела получили повреждения: насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода в Ясиноватском районе, с. Васильевка. Станция продолжает работать в штатном режиме; в Петровском районе Донецка частично повреждены — частный дом по ул. Карнавальной, 30 и автостанция «Трудовские»; в н.п. Коминтерново по ул. Анны Ахматовой, 54, поврежден частный дом. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали ОБСЕ и СЦКК», — рассказал Басурин.

Он считает, что, несмотря на «хлебное перемирие», украинская сторона планирует использовать диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации обстановки в ДНР: «Всеми силовыми структурами республики предприняты определенные меры по предотвращению проведения терактов. В этой связи мы призываем граждан проявлять бдительность. В случае выявления сомнительных лиц и подозрительных предметов немедленно сообщать об этом в экстренные службы МГБ, МВД, МЧС и военной комендатуры для оперативного реагирования».

В НМ ДНР проинформировали, что разведкой армии ДНР зафиксирован факт увольнения подразделения 72 отдельной механизированной бригады ВСУ. «Личный состав подразделений связи 72 омбр, узнав об их откомандировании на передний край, в полном составе написали рапорта на увольнение… Хочу обратить внимание мировой общественности, что применение БПЛА на линии соприкосновения (за исключением принадлежащих ОБСЕ) запрещено Минскими договоренностями», — напомнил Басурин.

Он также считает, что сегодняшний подрыв автомобиля сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала в Киеве связан с «разборками между украинскими военными». По его мнению, это убийство мог исполнить профессионал высокого уровня, так как к людям такого уровня, как полковник Главного управления разведки Минобороны Украины, подобраться «довольно сложно». «Это могут сделать только спецы. А среди спецов навряд ли были боевики из зоны АТО, потому что среди них нет профессионалов подобного уровня. Убийца был человеком из каких-то внутренних спецструктур в Киеве», — полагает Басурин.

Напомним, утром 27 июня в Киеве произошел подрыв автомобиля Mersedes. За рулем машины находился начальник резерва ГУ разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Военный погиб от полученных ран.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР отметил, что за прошедшие сутки киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР 30 боеприпасов. «Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов: Веселая Гора, Санжаровка, Молодежное и Калиновка. Всего по территории Республики было выпущено 30 мин и гранат», — сказал Марочко.

По его словам, в селе Веселая Гора (ЛНР) в результате боев повреждение получил жилой дом на улице Кирова: «Только по счастливой случайности жертв удалось избежать. Подразделениями ВСУ систематически нарушается «хлебное перемирие», что является грубым нарушением Минских договоренностей и нежеланием военно-политического руководства Украины выполнять взятые на себя обязательства».

Марочко сообщил, что в Донбассе более 30 украинских солдат заболели туберкулезом. При этом в отдельную тактическую группу (ОТГ) «Луганск» прибыла комиссия Генерального штаба ВСУ для проведения разбирательства в связи с резким увеличением количества случаев заболевания туберкулезом: «В настоящее время количество заболевших достигло 32 человек. Ситуация осложняется отсутствием соответствующих лекарственных средств в медицинских учреждениях… Причинами заболевания являются некачественное питание, грубое нарушение санитарных норм, в том числе при приготовлении пищи, неудовлетворительные условия проживания и самоустранение командиров от подчиненного личного состава».

В НМ ЛНР проинформировали, что украинские войска под видом улучшения гражданского транспортного сообщения наводят на линии соприкосновения понтонные переправы для последующей переброски военной техники. «Так, под видом помощи гражданскому населению в решении транспортного вопроса, в частности, пересечения рек, киевские силовики проводят мероприятия по наведению понтонно-мостовых переправ и восстановления мостов через водные преграды в районе линии боевого соприкосновения. Очевидно, что это проводится для последующего перемещения вооружения и военной техники. В настоящее время украинская сторона проводит ремонт мостов через реку Северский Донец в населенных пунктах Рубежное и Лисичанск», — подчеркнул Марочко.

При этом сайт Новороссия подтвердил информацию о том, что 25 июня в Луганске украинские спецслужбы пытались ликвидировать перешедшего на сторону ЛНР помощника начальника отделения персонала штаба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитана Алексея Бидусенко.

По информации источника, капитан Бидусенко сбежал из расположения части в середине июня, прихватив с собой секретные документы:

«На «горячую линию МВД» поступил звонок от товарища военнослужащего с просьбой помочь в установлении местонахождения офицера ВСУ, так как были предположения, что он направился с документами в сторону Луганска. Как оказалось, предположения эти были верные. Бидусенко удалось добраться до столицы ЛНР, где ранним утром 25 июня его пытались ликвидировать представители украинских спецслужб. Подробностей происшествия источник не уточнил, известно только то, что Бидусенко был в машине не один, а с сопровождением. Однако другие информаторы говорят, что охрану Бидусенко мог обеспечивать ранее пропавший без вести на территории Украины подполковник спецназа Национальной Гвардии Украины Александр Бойко. В результате покушения украинские офицеры были ранены — у одного сильные осколочные ранения нижних конечностей и паховой зоны, у второго контузия и легкие осколочные ранения верхних конечностей. В данный момент их жизни ничего не угрожает».

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР сообщает, что в Донбассе иностранные специалисты проводят курсы для медиков из состава подразделений ВСУ:

«На «горячую линию» МВД ЛНР позвонил гражданин П., военнослужащий 44-й отдельной артиллерийской бригады. По словам мужчины, к ним в часть прибыли англоязычные инструкторы, которые занимаются с личным составом медико-санитарной службы тактической медициной. Инструкторы работают через переводчиков. По предварительным результатам начатой проверки, с 8 июня по 7 июля 2017 года в ОТГ (отдельной тактической группе) «Луганск» проходят занятия по тактической медицине с привлечением иностранных инструкторов, предположительно, граждан Великобритании. В частности, подобные занятия уже проведены в 24 омбр (отдельной механизированной бригаде), 44-й оабр (отдельной артиллерийской бригаде), 59-й вмг (войсковой маневренной группе) и седьмой отдельной автосанитарной роте. В настоящее время работающие по контракту инструкторы ведут занятия в 93-й омбр, 29 июня планируется переезд в 14 омбр», — уточнили в ЦВО.

Кроме того, спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Мотузяник заявил, что 26 июня в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Прежде всего, это связано с уменьшением интенсивности боевых действий в районе проведения «АТО», что обусловлено введением в действие очередного перемирия. На некоторых участках фронта войска ДНР и ЛНР традиционно продолжают активно открывать огонь в сторону украинских военных. «Более половины обстрелов носят черты откровенно умышленных атак», — пояснил Мотузяник. Он сообщил, что в районе Счастья и Желтого (Луганское направление) позиции ВСУ подвергались минометным обстрелам (выпущено до 30 мин). При этом в районе Бахмутской трассы, а также вблизи Попасной войска ЛНР «прибегали к вооруженным провокациям, в том числе использовали снайперское оружие, а также выпустили одну мину по Крымскому».

Полковник отметил, что на Донецком направлении основные боевые действия традиционно происходили на участке фронта Каменка — Авдеевка. В течение суток на этих рубежах обороны ВС ДНР открывали огонь как из легкого вооружения, так и из минометов (выпустили более 30 мин): «Еще единожды враг нарушил режим тишины на Светлодарской дуге, проведя получасовой обстрел из гранатометов украинских рубежей обороны вблизи Луганского». Мотузяник также проинформировал, что на Мариупольском направлении боевые действия шли в районе Павлополя и Водяного: «В последнем враг в течение часа после захода солнца открывал огонь из пулеметов, а также выпустил три мины по нашим укреплениям».

Напомним, 27 июня пресс-служба ГУР МОУ сообщала, что 25 июня в Луганске (под контролем ЛНР) был взорван автомобиль с начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба ДНР майором ВС РФ Куликовым. «Во время допроса тяжело раненного офицера представителями ФСБ РФ установлено, что к взрыву причастны представители российской преступной группировки, которые решили таким образом отомстить Куликову за непредоставление им уже оплаченной услуги — поставки на территорию Ростовской области неучтенных оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса.

Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской.