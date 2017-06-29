Киев, 29 июня, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Выполнения условий получения Украиной очередного транша от МВФ отсутствуют как таковые; данный факт заставил МВФ перенести предоставление очередной порции кредита. На какой срок может быть перенесен транш МВФ и случится ли он теперь вообще, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Разваливающийся пазл

Для выполнения условий, поставленных МВФ перед Украиной, киевской хунте надо показать существенные шаги в деле продвижения приватизации, пенсионной реформы и закона о продаже земли. Никаких движений в этих направлениях не наблюдается, хотя информационного шума, призванного имитировать работу, хватает.

Но на конкретных результатах эта шумиха никак не сказывается. Показатель выполнения плана по приватизации застыл на десятых долях процента. Бесшабашных покупателей, готовых приобрести украинские предприятия с повисшими на них долгами в сотни миллионов долларов, так и не нашлось. Утверждение пенсионной реформы перекочевало с весны 2017 года на осень, Верховная рада решила не портить себе настроение перед летними отпусками. А последнее требование ввести закон о продаже земли частным лицам и вовсе взрывоопасно.

Юлия Тимошенко, обладающая тонким политическим чутьем, уже поднимает протест своих сторонников против этого в действительности основного требования МВФ. Сбор подписей против законопроекта о продаже земли, по словам самой Тимошенко, будет продолжен до 10 миллионов подписавших.

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