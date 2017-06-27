Луганск, 27 июня, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Согласно этому порядку, социальные гарантии по безвозмездному обеспечению твердым бытовым топливом предоставляются гражданам, имеющим право на безвозмездное получение твердого бытового топлива по месту их регистрации.Читайте также: Жители Украины оплатят аферу Порошенко с углем из Пенсильвании

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Социальные гарантии по настоящему Временному порядку предоставляются государственными горными предприятиями в объеме 2,5 т твердого бытового топлива для отопления домохозяйства в течение отопительного сезона 2017−2018 годов. Углеполучатели погрузку и вывоз твердого бытового топлива производят за счет собственных средств. В случае проживания по одному адресу нескольких углеполучателей, имеющих право на безвозмездное предоставление твердого бытового топлива на бытовые нужды, такое право реализует один из жильцов. Заявления на безвозмездное предоставление твердого бытового топлива (угля) на бытовые нужды принимаются до 30 сентября 2017 года», — говорится в заявлении правительства ЛНР.

Кроме того, настоящим Временным порядком определены категории граждан, на которых распространяются обязательства и гарантии по безвозмездному обеспечению твердым бытовым топливом, а также перечень необходимых документов.

Советом министров Луганской Народной Республики утверждена «Программа социальной поддержки детей-инвалидов и детей группы риска, имеющих медицинские показания и требующих специальных условий для получения комплекса реабилитационных услуг в Государственном учреждении «Луганский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» с расселением и питанием детей-инвалидов и детей группы риска, а также их родителей или законных представителей в Государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский техникум-интернат».Читайте также: Россия не отменяла таможенные пошлины и налоги для производителей ДНР и ЛНР

«Основной задачей программы является создание условий получения комплекса реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей группы риска, не имеющих возможности получить указанные услуги по месту жительства и материальных ресурсов для обеспечения проживания и питания в г. Луганске Луганской Народной Республики на период получения реабилитационных услуг в Центре «Возрождение». В силу физического состояния, обусловленного нозологией заболевания, ребенка-инвалида и ребенка группы риска сопровождает один из родителей или законных представителей, который обеспечивает круглосуточный уход за ребенком. Сопровождающему лицу обеспечивается питание и проживание вместе с сопровождаемым ребенком-инвалидом и ребенком группы риска на получения им комплекса реабилитационных услуг», — отметила и. о. министра Совета министров Наталья Хоршева.