Анкара, 29 июня, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Переговоры двух сторон о членстве Турции в ЕС начались в 2015 году. Этот период ознаменовался открытием 16 глав (всего их 35, и для успешного завершения переговоров должны быть открыты все), причем ровно год назад в последний раз была открыта глава, касающаяся финансов и бюджета. Европейская стороны утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий. И все же, в замораживании переговоров видны не эти, а политические причины. Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов, — все это отмечается официальными лицами и не идет в их глазах на пользу стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Теперь уже и комитет по иностранным делам Европарламента просит приостановить с Турцией переговоры о членстве. Комиссия обращает особое внимание на прошедший в стране референдум, позволивший изменить Конституцию образом, который не соответствует критериям Копенгагена. Данные комитета изложены в докладе, голосование по которому состоится в июле, в парламенте Генеральной Ассамблеи Страсбурга.

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