Чернобыль, Украина, 27 июня, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Заражение компьютерным вирусом Petya, поразившим ряд компаний Украины, добралось до компьютерных сетей Чернобыльской атомной электростанции, сообщает газета «Украинская правда».

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

Издание опубликовало заявление начальника смены ЧАЭС Владимира Ильчука, согласно которому при начале хакерской атаки была отдана команда на отключение компьютеров на рабочих местах персонала АЭС.

По словам Ильчука, из-за этого остановлен документооборот, но угрозы техногенной аварии не возникло. Радиационная обстановка остаётся под контролем, её ухудшения по сооружениям и промплощадке не отмечено.

Напомним, компьютерный вирус-вымогатель Petya стал основой крупномасштабной хакерской атаки на компьютерные сети России и Украины. Вирус зашифровывает данные и требует денег за их расшифровку.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня по всей Украине в результате атаки вируса Petya остановилась работа десятков стратегических частных и государственных предприятий. Среди них — Нацбанк Украины, «Ощадбанк», сети «Укрэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», «Днепровской электроэнергетической системы» и другие объекты. Данную информацию подтверждают пресс-службы компаний, пользователи соцсетей и украинские СМИ.