Анкара, 29 июня, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Турки поговаривают, что Реджеп Эрдоган становится все более склонен к мистике. Так каким же образом с этой, не совсем рациональной точки зрения можно трактовать случившийся с ним в мечети обморок? По словам президента, причина — в кровяном давлении, связанном с диабетом. Но в понимании мистика причина может быть еще одна — знак, что Коран нужно читать в мечети, а в церкви должна звучать Библия. О том, что все не так иррационально, пишет обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Hurriyetdailynews.com Эрдоган после падения

Во время отмечания знакового для мусульман события — явления Мухаммаду архангела Джабраила с повелением читать Коран — священный для мусульман текст звучал в священном для христиан месте — бывшем храме Святой Софии, главной святыне христианского Востока и, безусловно, одного из важнейших мест для православных. Традиционно все, что только дает намек на возобновление использования нынешнего музея как мечети, сталкивается с протестами со стороны христиан, — прежде всего, греков. Причем на этот раз МИД Греции в ответ на свою ноту протеста получил ответ с упреком в том, что греки не поздравили турок с началом Рамадана, причем, намекнули турки, в Греции вообще все не очень хорошо со свободой вероисповедания — конкретно в отношении прав мусульманского греческого меньшинства.

Впрочем, главное — даже не этот выпад, а реакция на данное чтение Корана в Айя-Софии со стороны Конференции европейский церквей. Организация, объединяющая в Европе 115 Церквей различных конфессий (Православных, Протестантских, Англиканских, Старокатолических), заявляет свое беспокойство возможным использованием «одной из величайших в истории человечества культурной и религиозной святыни в политических целях». Ставя вопрос таким образом, Церкви дают понять, что он касается не греко-турецких пикировок, а конкретных действий светских властей Турции. Именно эти действия вызывают тревогу. Стремление правящей элиты сплотить вокруг себя общество агрессивной исторической памятью говорит не только об исламизации и отказе от секуляризма, но и обозначает факт недавнего завоевательного присутствия турок в Малой Азии.

Как реагирует на это турецкое общество, читайте здесь: Мистика Айя-Софии: где нужно читать Коран, а где Библию?

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