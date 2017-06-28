Москва, 29 июня, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Московская реновация очень быстро перешла из сферы ЖКХ в политическую плоскость, и неудивительно: задето оказалось не просто желание или нежелание граждан менять свое место жительства, но и закрепленное Конституцией право собственности. Принудительно изъять ее, манипулируя понятием «жилец», притом, что нет никаких «жильцов», а есть собственники — такая идея сильно всколыхнула общество. И вот уже мэр Москвы Сергей Собянин, попрекаемый сравнениями его реновации с прежней, имени Лужкова, заявляет, что «новая программа принимается в условиях сформировавшегося и активного гражданского общества». Что стоит за этим заявлением, пишет постоянный автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Москва

В чем же странность этого заявления? Прежде всего, обращает на себя внимание сам факт обращения власти к гражданскому обществу. Она вообще не часто сверяет свои решения с его мнением, разве что проводя подменяющие конструктивный диалог опросы. А Комитет общественных связей столичного правительства — структура, которая в принципе с гражданским обществом дела не имеет: вместо него (или как его синоним) существуют некоммерческие организации.

И, тем не менее, заметить гражданское общество и внести в закон о реновации правозащитные нормы пришлось, когда выполнение данных московскими властями президенту обязательств оказалось под угрозой. К чему, собственно, и привели волнения гражданского общества, возмущенного нарушением конституционных прав и пренебрежением властей. Поэтому, говоря о том, что в Москве есть гражданское общество, Собянин прав. Проблема в другом — в том, что ему приходится быть активным.

Почему? Читайте здесь: Собянин или Лужков? Собянин против Лужкова? Собянин лучше Лужкова?

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