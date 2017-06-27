Астана, 27 июня, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В казахстанском ЕНПФ доля проблемных кредитов составляет порядка 45 млрд тенге (8,18 млрд рублей), активы Азербайджанского банка не списаны, а доходность по инвестиционным инструментам упала в два раза. Об этом сегодня, 27 июня сообщил Единый накопительный пенсионный фонд Республики Казахстан.

Как объяснила заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Сауле Егеубаева, проблемные кредиты приходятся на долю 21 эмитента и достались ЕНПФ при объединении с частными фондами.

«Свои обязательства они погашают по графику, с начала года получено 80 млн тенге (14,55 млн рублей) в рамках реструктуризации их задолженностей. По плану, они рассчитаются с нами к 2021 году», — сказала она.

Напомним, пенсионные фонды Казахстана объединили в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в конце марта 2014 года.

По активам же международного банка Азербайджана в ЕНПФ ожидают полной реструктуризации долга.

Напомним, в мае 2017 года в Казахстане вспыхнул скандал в связи с тем, что деньги ЕНПФ в сумме 71,6 млрд тенге (свыше 13 млрд рублей) были вложены в Международный банк Азербайджана (МБА), которому 7 июня 2017 года грозило банкротство.

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Вопросом минимизации урона занимается рабочая группа, состоящая из представителей Национального банка и правительства, которым уже предложено три варианта реструктуризации. Полностью вопрос может решиться осенью 2017 года.

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Однако, по сведениям председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева, все три предложенные варианта убыточны.

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Что касается оперативных сведений, то, по данным ЕНПФ, за 5 месяцев 2017 года сумма пенсионных взносов составила 300,6 млрд тенге (54,65 млрд рублей). При этом пенсионные выплаты за этот же период составили 106,03 млрд тенге (19,28 млрд рублей), что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 24%.

Снижение чистого инвестиционного дохода в ЕНПФ объяснили ростом инфляции, которая за 5 месяцев 2017 года составила 3,3%. Сам показатель с начала 2017 года составил 114,4 млрд тенге (20,8 млрд рублей), при том, что в 2015 году он был 208 млрд (37,82 млрд рублей).

Всего в Казахстане сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 июня 2017 года составила 6,99 трлн тенге (1,27 трлн рублей), и по сравнению с началом года увеличилась на 4,6% или 309,6 млрд тенге (56,29 млрд рублей).

«Структура пенсионных активов выглядит следующим образом. 42% составляют государственные ценные бумаги, 9% — ценные бумаги иностранных государств, 24,4% вложено в финансовые инструменты банков второго уровня (депозиты), оставшаяся часть, около 12% — в облигации компаний квазигосударственного сектора», — рассказала Сауле Егеубаева.

При этом 67% пенсионных активов вложены сегодня в инструменты с рейтингами от ААА до ВВВ-, 16% — с высокими рейтингами (от АА+ до АА-), еще 13% активов — в инструменты без рейтинга, однако эмитенты этих организаций, по данным ЕНПФ, имеют устойчивую репутацию.

В структуре пенсионных выплат наибольшая доля приходится на выплаты по достижении пенсионного возраста. Сумма по данной категории составляет 78,3 млрд тенге (14,24 млрд рублей) или 73,8%. На втором месте — перевод пенсионных накоплений в страховые организации. Здесь сумма составила 10,4 млрд тенге (1,78 млрд рублей) или 9,8%. На третьем месте выплаты гражданам в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана. Они составили 6,9% или 7,3 млрд тенге (1,33 млрд рублей). Следом идут другие единовременные выплаты (наследникам и на погребение). По данной категории фонд выплатил 8,4 млрд тенге (1,53 млрд рублей), что составляет 8%. И последняя категория — это выплаты лицам, получившим инвалидность 1, 2 группы бессрочно. Они составили 1,5% или 1,6 млрд тенге (290,91 млн рублей).

Структура пенсионных выплат ЕНПФ

Категория выплат

Сумма

млрд тенге

Сумма

млрд рублей

73,80%

78,3

14,24

9,80%

10,4

1,89

8%

8,4

1,53

6,90%

7,3

1,33

1,50%

1,6

0,29

По данным ЕНПФ

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) на 1 июня 2017 года составило 10,06 млн единиц, из которых 9,6 млн приходится на обязательные пенсионные взносы (ОПВ), а 429 — на обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ). На долю добровольных пенсионных взносов (ДПВ) приходится порядка 39 тысяч ИПВ.

Всего за 5 месяцев 2017 года в центрах персонального обслуживания ЕНПФ было проведено порядка 3 млн операции.

Напомним, 9 января 2017 года были арестованы председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслан Ерденаев, начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев и директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин. Они подозревались в присвоении и растрате вверенного им чужого имущества.

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Фигурантам по делу ЕНПФ уже дважды продлевали арест и вот сегодня, 27 июня, проведено повторное продление сроком на 7 месяцев.

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