Киев, 29 июня, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко побывал с визитом в столице США и встретился со своим американским коллегой. До того Порошенко пять раз встречался с Обамой, и наблюдения за данными встречами позволяют говорить о некоей установившейся традиции встреч с участием глав двух этих государств. Ритуал описывает генеральный директор Высшей школы пиара, постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Ритуал, исполняемый Украиной, состоит в следующем. Перед встречей происходит подготовительная провокация, некое событие, в котором можно обвинить «российского агрессора». Как вариант, можно совершить теракт под флагом ДНР.

Далее следуют попытки встроиться в рабочий график президента США. Это мы особо явственно наблюдали на этот раз, когда Порошенко уже вылетал в сторону Штатов, а состоится или нет его встреча с Трампом, было еще неизвестно. На этот раз близко ко времени встречи президентов якобы сотрудниками народной милиции был обстрелян патруль наблюдателей ОБСЕ.

Обязательная часть визита — доклад об исполнении полученных указаний. После него — эффектное ознакомление собственных граждан с «феерическими результатами» встречи.

Что же касается традиций поведения США в отношении Порошенко, то здесь тоже нормы устоялись. Заносить в президентский графий встречу с ним — не обязательно, а в отношении «раздачи слонов» важнее доброе слово, нежели поставка летальных вооружений. Много ли Порошенко надо? Обама при второй встрече с Петром Алексеевичем в сентябре 2014 показал истинный класс: пролил ведро бальзама, назвав себя верным личным другом Порошенко, а американский народ — другом Украины. Фотографии в Овальном кабинете получились особенно восхитительны, не случайно этот визит Порошенко в белый дом считается самым успешным. Теперь же шесть минут встречи с Трампом, как писала украинская пресса, принесли Порошенко «глубокое удовлетворение». Надо отдать должно американцу: тот, хоть и не фотографировался на фоне жовто-блакитного флага с киевским олигархом и президентом, тоже сказал ему много доброго, особо отметив честь, которую оказывает ему Порошенко данной встречей.

О ритуальных подробностях встреч Порошенко и президента США, а также про легкий троллинг со стороны Трампа в адрес Украины читайте здесь: Традиции Украины времен Порошенко

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