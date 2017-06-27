Анадырь, 2 мая, 2020, 10:12 — ИА Регнум. На Чукотке продолжают лабораторно выявлять заражённых коронавирусом — на 2 мая зарегистрировано 20 человек, инфицированных SARS-CoV-2.

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На своей странице в Instagram губернатор Роман Копин написал, что подтвердился положительный результат анализа, взятого у жителя Билибино:

«Положительным оказался один тест из более 1000 взятых в городе проб. Самочувствие пациента хорошее, находится на домашнем лечении под наблюдением врачей. Специалисты проводят необходимые мероприятия по выявлению и изоляции круга контактов. Если увидели нарушение предписанных мер профилактики — сообщите по номеру 112. Призываю соблюдать самоизоляцию, сократить контакты с окружающими, минимизировать выходы из дома. Так мы скорее справимся с эпидемией и вернёмся к привычной жизни».

Случаи заражения коронавирусом есть также в Угольных Копях, Эгвекиноте, Певеке. Без выявленных инфицированных на 2 мая удаётся удержаться Анадырю.

Как сообщало ИА REGNUM, в России не зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.