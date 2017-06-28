Рига, 29 июня, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Поправки к латвийскому законопроекту о статусе участников Второй мировой войны рискуют обернуться очередным скандалом с неонацистским душком. Причем на сей раз роль первой скрипки исполняет партия «Согласие», чья опорная группа — русскоязычные граждане Латвии. Поправки анализирует постоянный автор ИА REGNUM Евгений Осипов.

Законопроект предполагает присвоение статуса ветерана вне зависимости от того, на чьей стороне воевал человек. Казалось бы, это уравнивание защитников и коллаборационистов, но депутат Сейма от данной партии Борис Цилевич считает, что это — примирение. Которое, уверен он, так важно для расколотого латвийского общества. Недоумение вызывает и сама фигура транслятора данной идеи, ведь еще совсем недавно Цилевич говорил, что, будь у него возможность удалить из человеческой истории одно-единственное событие, он удалил бы Холокост.

Хуже того: согласно законопроекту, участниками Второй мировой войны признаются только те граждане Латвии, которые являлись ее гражданами по состоянию на 17 июня 1940 года, то есть до вхождения страны в состав СССР, и с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945 участвовал в боевых действиях против немецких или (!) советских войск. Такая норма автоматически лишает большинства советских ветеранов, которые не могли быть гражданами Латвии до ее вхождения в СССР, статуса участников Второй мировой.

Подробности о законопроекте и целях его принятия читайте здесь: «Вечная память» о солдатах Гитлера?

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