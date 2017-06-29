Воронеж, 29 июня, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Проект, предполагающий передачу полномочий по исключению памятников регионального значения из реестра с федерального уровня на региональный, внесен в предложение депутатов Воронежской областной думы своим коллегам в Москве. О том, какая угроза сохранению исторических памятников может скрываться за этим предложением, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая Бережное отношение к истории по-воронежски

В проект воронежских депутатов был внесен специальный пункт, гарантирующий невозможность использования территории исторических объектов, лишающихся статуса памятника, под застройку. Казалось бы, общественности нет причин волноваться, памятники надежно защищены от возможных махинаций. Если бы не одно «но», в законопроекте, внесенном в Госдуму, пункт, гарантирующий защиту исторических объектов, оказался сокращен. Если это комбинация, направленная на усыпление беспокойства общественности, то стоит оценить ее как весьма ловкую.

Позиция краеведов и историков понятна, памятники находятся под угрозой. В то же время Комитет Госдумы по культуре считает, что законопроект полностью соответствует Конституции. Рассмотрение этого законопроекта назначено на октябрь 2017 года. Воронежский краевед, заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Рудева полагает, что после принятия такого закона под угрозой может оказаться любое здание, стоящее на привлекательном участке.

Депутаты Госдумы, входящие в Объединенный Народный Фронт, уже выступили против данного законопроекта.

Есть ли реальный шанс остановить действия разрушителей исторического наследия российских городов, когда речь идет о прибыли застройщиков? Читайте подробности в статье: Сколько можно разрушать: Сколько можно разрушать: Воронеж продолжает борьбу с памятниками культуры

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