Москва, 27 июня, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Кремль не согласен с формулировками президента Франции Эммануэля Макрона по внутриукраинскому конфликту и угрозе со стороны России, поэтому терпеливое разъяснение реального положения дел будет продолжено, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Такими словами Дмитрий Песков прокомментировал высказывания французского президента, назвавшего Россию агрессором во время встречи с Петром Порошенко.

По мнению Пескова, значение нормандского формата не утрачено и он является «единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию внутриукраинского конфликта».

На заявления Макрона о тысячелетней истории связей Парижа и Киева Дмитрий Песков отметил, что «Киевская Русь, она в истории была, вряд ли это кто-то может оспаривать, и здесь нечего добавлять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже заявил, что агрессором на востоке Украины выступает РФ и это является «общеизвестным фактом».