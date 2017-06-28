Киев, 28 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Государственный переворот, совершенный на Украине, признала незаконным только Россия. Во всяком случае, заявил об этом только президент РФ. Почему же страны, сами живущие при угрозе майданов и цветных революций (например, Белоруссия, Армения, Киргизия), не дают однозначной и жесткой оценки антиконституционному перевороту в Киеве? Ситуацию изучает постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Есть мнение, что причина, по которой государства избегают прямо осуждать киевскую хунту, состоит в нежелании ссориться из-за нее с Западом (и с ней самой, даже в нынешнем состоянии). Плюс, не осуждать хунту и заодно дистанцироваться от России — вроде как означает демонстрировать лояльность Западу. И, наконец. Все вместе показывает слабость таких крупных проектов РФ как ТС, ЕАЭС или ОДКБ. В самой же России «все объясняется» причиной, которая уже стала мемом — «путинслил». И неважно, что сам Путин время от времени дает ситуации на Украине негативную оценку, главное, что официоз в целом не спешит прямо осудить узурпировавшую власть хунту.

И характерно, что сколько бы Киев не называл Россию агрессором, товарооборот между двумя странами остается приличным. На деле же государственный переворот оказывается не тем явлением, к которому можно легко сформировать отношение и быстро определить способ решения проблемы. Россия и ее евразийские союзники вынуждены оценивать ситуацию без иллюзий: законным путем сменить власть, поправшую закон, невозможно принципиально. При власти, которая сама не является гарантом соблюдения законов, нет возможности провести законные, честные, демократические выборы. Отстранить государственных преступников от власти можно только одним путем — силовым.

Но даже в этом случае — почему лидеры продолжают уходить от прямолинейных оценок? Не считают ли они ненужным заострять проблему, которая вскоре и сама может заостриться? Читайте подробности здесь: Клин клином и в Киеве вышибают

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