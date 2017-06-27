Путин призвал машиностроителей России наращивать экспортный потенциал
Ижевск, 27 июня, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Государство будет поддерживать машиностроительный комплекс России. В ответ производители должны стремится наращивать экспортный потенциал. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое 27 июня 2017 года проходит на площадке концерна «Калашников» (Ижевск).
«Предприятия машиностроительного комплекса должны существенно нарастить свой экспортный потенциал. За четыре месяца текущего года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос на 17% — $4,5 млрд», — сказал президент, добавив, что возможности для роста у этой отрасли имеются.
«В последние годы большинство предприятий машиностроительного комплекса смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям, сконцентрировали ресурсы на приоритетных направлениях своей работы. В стране появляются новые технологические компетенции и интеллектуальные центры, создаются передовые наукоёмкие центры, наукоёмкая продукция, отвечающая требованиям мирового рынка», — отметил Путин.
По его словам, для поддержки роста экспорта уже разработан комплекс мер, объем финансирования составит около 20 млрд рублей в 2017 году. «Знаю, что этого мало», — добавил Путин, заверив собравшихся, что рассмотрение вопроса об увеличении объема финансирования будет продолжаться.
Глава госкорпорации Ростех Игорь Чемезов попросил президента сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений на 2018−2025 годы или чтобы суммы не так сильно колебались. «В пределах 10−15% мы еще можем выдержать», — отметил он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Ижевске.
Вместе с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым президент посетил аварийный барак, жительница которого дозвонилась на Прямую линию 15 июня.
В настоящее время проходит заседание бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям на территории концерна «Калашников».
Также планируется посетить Ижевский электромеханический завод «Купол».