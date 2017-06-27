Ижевск, 27 июня, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Государство будет поддерживать машиностроительный комплекс России. В ответ производители должны стремится наращивать экспортный потенциал. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое 27 июня 2017 года проходит на площадке концерна «Калашников» (Ижевск).

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания в концерне «Калашников»

«Предприятия машиностроительного комплекса должны существенно нарастить свой экспортный потенциал. За четыре месяца текущего года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос на 17% — $4,5 млрд», — сказал президент, добавив, что возможности для роста у этой отрасли имеются.

«В последние годы большинство предприятий машиностроительного комплекса смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям, сконцентрировали ресурсы на приоритетных направлениях своей работы. В стране появляются новые технологические компетенции и интеллектуальные центры, создаются передовые наукоёмкие центры, наукоёмкая продукция, отвечающая требованиям мирового рынка», — отметил Путин.

По его словам, для поддержки роста экспорта уже разработан комплекс мер, объем финансирования составит около 20 млрд рублей в 2017 году. «Знаю, что этого мало», — добавил Путин, заверив собравшихся, что рассмотрение вопроса об увеличении объема финансирования будет продолжаться.

Глава госкорпорации Ростех Игорь Чемезов попросил президента сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений на 2018−2025 годы или чтобы суммы не так сильно колебались. «В пределах 10−15% мы еще можем выдержать», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Ижевске.

Вместе с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым президент посетил аварийный барак, жительница которого дозвонилась на Прямую линию 15 июня.

В настоящее время проходит заседание бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям на территории концерна «Калашников».

Также планируется посетить Ижевский электромеханический завод «Купол».