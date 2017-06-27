Чебоксары, 28 июня, 2017, 00:41 — ИА Регнум. В Чувашии 27 июня прошла внеочередная сессия Госсовета республики. Внеочередные заседания всегда являются своего рода вызовом для депутатов и общества, так как требуют экстренных решений. Нынешняя сессия заняла всего два часа, но зашкаливала по уровню напряжённости и нервозности, местами эти настроения сменялись на печаль и даже уныние. Повестка сессии постоянно пополнялась, в итоге в неё вошли десять вопросов. Первым делом депутаты делегировали в Госдуму лидера чувашских единороссов, вице-спикера Николая Малова, который досрочно сложил полномочия депутата Госсовета. Это большое политическое событие для Чувашии, однако власти не были этому особо рады. Казалось, взрыв позитива на сессии должно было вызвать предложение яльчикских депутатов о награждении главы республики Михаила Игнатьева чувашским орденом, так как по большому счёту присуждение любой государственной награды — это всегда праздник. Однако вопрос принимался в спешке и суете, а само обсуждение получилось надрывным и даже агрессивным. В последнюю минуту был внесён вопрос об отзыве кандидатуры Владимира Ежеева на должность регионального уполномоченного по правам человека: экс-глава ГИБДД республики взял самоотвод. Кадровую повестку продолжил застарелый, тянущийся девять месяцев вопрос о предоставлении зарплатного места справороссам — в итоге в парламенте разродились очень странным документом, вызвав ещё большее возмущение оппозиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Владимир Иванов 2010 год. Инаугурация главы Чувашии Михаила Игнатьева

Чего боится чувашская власть

Первые несколько вопросов были скорее организационно-технические, так как политически уже всё было решено. Вице-спикер Госсовета, глава комитета Николай Малов, который возглавляет отделение единороссов, досрочно сложил полномочия в связи с переходом в Госдуму. Ему был передан мандат Марата Сафина, который сослался на занятость и попросился в досрочную отставку. Впервые с момента передачи освободившегося мандата, Малова поздравили публично и несколько раз, словно компенсируя продолжающееся гробовое молчание республиканской власти. Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая позиция чувашских властей понятна: на политическом поле появляется сильный и самодостаточный игрок, не приближённый к власти ни дружескими, ни родственными связями, но чей карьерный рост может изменить политическую конфигурацию в Чувашии. Депутатский корпус был удивительно монолитным: сожалели о переходе Малова не только его коллеги, считая этот вопрос «тяжёлым», лаконично говоря, что «жаль», но и оппозиция, которая даже сложила в честь «достойного человека» стихи.

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«Кость с барского стола»

Передача думского мандата Чувашии (именно этот мотив, а не соблюдение федерального законодательства, был основополагающим в пояснении автора законопроекта Елены Николаевой) спровоцировала сверхскоростное рождение законопроекта о распределении зарплатных мест в Госсовете. Он стал первым ответом руководства парламента на девятимесячную судебно-скандальную волокиту, затеянную в отношении справороссов, где вместо выдвинутого партией Игоря Молякова и вопреки взявшему самоотвод Сергею Семенову единороссы дали зарплатную должность последнему. Формальный повод — член одного комитета не может занимать зарплатную должность в другом. Теперь единороссы додумались: председателей комитетов и их заместителей, которые работают на профессиональной основе, можно выбирать без учёта его членства в том или ином комитете. И число таких «профессиональных депутатов» возрастёт с 9 до 10. Причём десятого депутата назначают голосованием всех депутатов, а также можно досрочно лишить этой работы не только по собственному желанию, но и «по инициативе депутатов». «Вишенкой» законодательного «десерта» стал размер денежного вознаграждения, который вдвое меньше от должности заместителя главы комитета.

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Оппозиция, в свою очередь, сравнила это с «костью с барского стола», назвав происходящее «цирковой передачей», «выкрутасами и детским лепетом», подчеркнув, что это оскорбляет избирателей, которые голосовали за партии и заверив, что «никогда» не смирятся с этим.

«Худший подарок» для Михаила Игнатьева

Наиболее ожесточенные дебаты развернулись вокруг инициативы яльчикских депутатов, подавших в Госсовет ходатайство о награждении главы Чувашии Михаила Игнатьева орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Хотя ещё менее месяца назад он был удостоен указом президента Владимира Путина федеральной награды — «Ордена Почёта». Чувашские депутаты поясняли: за «высокие достижения и особые заслуги в государственной и общественно-политической деятельности, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики». Перечень «высоких достижений» основной докладчик в лице зампредседателя комитета по госстроительству Олег Таланов не озвучил, сухо сообщив, что комитет «принял решение».

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В общем-то, любой ответственный руководитель, который тактически работает по совести, а стратегически — как умеет, может претендовать на награду. Вопросы возникли даже не столько «За что?», хотя оппозиция била и по этой мишени. Главными были вопросы «Зачем?» и «Кому это выгодно?». Зачем нивелировать президентскую награду региональной, присуждая её через месяц. И кому выгодно подкладывать «худший подарок» и «подставлять» Михаила Игнатьева, делая его невольным соучастником всей этой наградной истерии.

Единственный, кто буквально трубил, что Игнатьеву присуждать второй орден вслед за первым политически опасно, и что это «выйдет боком», был лидер фракции «Справедливой России» Игорь Моляков. Сегодня это чуть ли не единственный депутат, который высказывает иную точку зрения по острым вопросам. Но пассивное большинство его не слушает, даже если решение принимается вопреки обычному здравому смыслу. Так, справоросс призвал «хотя бы повременить» с награждением, так как награждение после Путина породит «полное несоответствие хотя бы с простой формальной стороны».

«Худший подарок, который мы могли бы сделать Михаилу Васильевичу Игнатьеву к ближайшему его будущему, — это взять и наградить его орденом. Настолько неожиданно, непредсказуемо и не к месту сейчас данное деяние, что просто и придумать трудно. Иногда закрадываются сомнения, что кто-то подставляет нашего главу», — политически вступился за Михаила Игнатьева лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков, выразительно посмотрев в ряды высокопоставленных чиновников.

Выразительно ухмыльнулся руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, к слову, возглавляющий комиссию по государственным наградам при главе республики.

Моляков, впрочем, метался от «формальной стороны» в другую крайность: что у Игнатьева «нет заслуг», а положение в Чувашии «чудовищное». В ответ к трибуне посыпали единороссы. Главный газовик Чувашии Кияметдин Мифтахутдинов пояснил: рост потребления газа связан с ростом промышленности. С его слов получалось, что население и предприятия с 2011 года обеспечили практически одинаковый объём природного газа. Может, депутат ошибся. Отдал должное газовик и первому президенту Николаю Федорову, который «всё это начинал». Депутат Николай Николаев, отметил, что награды стали доступнее, что это «ближе душе», так как это всегда праздник.

Но на сессии праздник, впрочем, не ощущался. Регламентная группа молчала. Атмосфера накалялась.

Депутат Сергей Михеев по-учительски заявил, что «мы, которые посвятили по 20−25 лет своей жизни различным отраслям промышленности, наверное, лучше вас в этих вещах разбираемся». И что это не депутатам судить — «лучший подарок, худший подарок». Да и вообще, «наша ошибка, что ко Дню Республики обошли вниманием».

Коммунисты промолчали. Представитель ЛДПР Константин Степанов был немногословен, сформулировав мысль таким образом: «Не вижу никаких оснований в удовлетворении того ходатайства, которое поступило, отказывать».

37 депутатов проголосовали «за» орден Михаилу Игнатьеву, один был «против».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения КПРФ, депутат Госдумы Валентин Шурчанов пояснил, что не будет высказываться «за или против»:

«Большие руководители — а глава республики большой руководитель — должны для себя принять решение — принимать эту награду или не принимать. Ему самому определяться надо».

Ход Игнатьева: пиар или указ о себе?

Выступления уже утомили настолько, что в зале стали просить прекратить прения. Понятно, что решение было принято, и депутаты при двух голосах «против» поддержали ходатайство яльчикских коллег. Однако и на предыдущей сессии парламентарии таким же большинством поддержали кандидатуру экс-главы ГИБДД Чувашии Владимира Ежеева в качестве регионального омбудсмена и направили бумаги на согласование с Москвой. Но теперь вынуждены отменять своё решение в связи с самоотводом Ежеева, который поблагодарил депутатов и сообщил, что переходит на новую работу.

Что касается Михаила Игнатьева, то, как говорят политики, будет выглядеть крайне странным подписание собственного указа о собственном награждении. Правда, ранее глава Чувашии уже говорил о себе в третьем лице, когда комментировал своё награждение «путинским» «Орденом Почёта». Возможно, конечно, что всё это не более чем пиар-ход, и Михаил Игнатьев, за которым остаётся последнее слово, откажется от награды.

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Отметим, что из губернаторского корпуса документы о собственном награждении (медаль «Во славу Липецкой области» и знак «За заслуги перед Липецкой областью») подписывал губернатор Липецкой области Олег Королев, который находится у власти почти 20 лет.

Многоходовка или «дурость чиновников»?

История со вторым орденом за месяц — это «перебор даже по местечковым меркам», считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. По его словам, «инициировать орден после президентского указа о награде — это глупость и дурость чиновничества, если смотреть наивно на этот процесс»:

«И здесь глупыми выглядят только яльчикские депутаты, которым закинули эту идею, и они по понятным причинам не смогли отказать, потому что могли быть неправильно понятными: ты что, против награждения нашего вождя наградой, когда даже Путин вручил? Но мы же все хотим верить, что во власти умные люди и они просчитывают все ходы. Поэтому с готовностью рассматриваем вторую версию — многоходовка, которая не выгодна Игнатьеву, потому что он реально несёт репутационные риски с этой наградой вдогонку путинской. Тогда кому? Кому выгодно выставить главу Чувашии в неприглядном свете, собственноручно подписывающим указы о награждении себя самого? Вероятно, это тот, кто готовит ему смену. По сути, предвыборная кампания потенциального главы региона уже началась, это старт для смотра сил и боеготовности кандидатов.

Обратите внимание: инициатива исходила от яльчиксого депутатского корпуса, всё просчитали: супруга Игнатьева, которая, по всей видимости, имеет на него колоссальное влияние, — уроженка именно Яльчикского района. Это «подстава» и «подлянка» в чистом виде, как говорят в народе. Удар под дых.

С другой стороны, сам Игнатьев не мог не знать о награждении. Вопрос: почему не остановил? Почему играет в чужие игры? Или это его игра, и он не сегодня-завтра готов досрочно сложить полномочия, с почётом и уважением, подготовив преемника? Если уже не остановил, то вряд ли сделает это позже. Но тогда зачем ему нужна это государственная чувашская награда? В конце концов, что его преемник будет ему вручать, уходящему? Часы с собственной руки? Как это делает Игнатьев сегодня — как величайший дар».

Политик считает, что «любой нормальный адекватный человек остановил бы любые поползновения по оказанию медвежьей услуги». И выразил надежду на то, что «разум возобладает, и он не подпишет указ о награждении себя самого».

«Но такое ощущение, что он этого не сделает. Полгода назад он массово награждал своих соратников, когда поползли нехорошие слухи о досрочной отставке. Теперь он дошёл до того, что награждает себя. Боюсь, Игнатьеву действительно нравится вся эта брежневская мишура, царь хочет купаться в лучах славы и услужливости челяди.

Что меня ещё удивило на сессии — так это отсутствие телекамер. Словно кто-то боялся зафиксировать фотовидеохронику. Почему не нужны исторические кадры в открытой, как заявлялось Игнатьевым, республике?» — оставляет вопрос открытым Владислав Солдатов.