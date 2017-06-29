Киев, 29 июня, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Открывающийся 30 июня во Львове ШухевичФест призван ближе познакомить граждан с персоной Романа Шухевича. Шухевич, руководитель Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), штатный сотрудник Рейха, организатор и участник погромов с тысячами жертв, — по мнению устроителей мероприятия, достоин считаться героем. Назвать в честь него улицу и провести фестиваль, при таком подходе, конечно же, вполне достойно. Взгляды майданной власти, откровенно демонстрируемые отношением к данному событию, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Роман Шухевич на службе у Гитлера

Ничего удивительного нет в том, что организаторы государственного переворота назначили героями именно таких подонков, чья жестокость ужасала даже германских нацистов. Даты проведения ШухевичФеста, 30 июня — 2 июля, тоже не случайны: в эти же дни 1941 года во Львов вошли немцы, а украинские националисты объявили себя из союзниками и заявили о создании независимого украинского государства. Вторую часть заявления немцы демонстративно не заметили, первую — охотно приняли. Следующие два дня были вписаны в историю массовыми погромами, которые были организованы немцами и исполнены украинскими националистами: их жертвами стали более четырех тысяч человек, убитых с особой жестокостью. Причем на фотографиях видно удовольствие, получаемое карателями, и их счастливые улыбки при виде жертв.

Само собой, что враг, на которого нынешняя хунта спишет все беды — а именно Россия — должна быть объявлена историческим злом, с которым происходит уже «двадцать четвертая война», и в битве с которым нужны определенные герои, всяко не Гоголь или Шевченко.

Так можно ли назвать нынешнюю украинскую власть нацистами — или для них нацизм является только средством? И если да, то не становится ли от этого только опаснее? Читайте статью: Обыкновенный нацизм: ШухевичФест пройдет во Львове

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