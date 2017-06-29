Ополе, Польша, 29 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Еще недавно Европейский союз был монолитен. Сепаратизм различных видов, будь то региональный, политический или культурный, не представлял непременно опасность. Теперь же ситуация меняется: создается новая геополитическая реальность, и в ней США, Великобритании и Центральная Европа сближаются друг с другом, одновременно дистанцируясь от континентальной Западной Европы. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kresy.pl Силезия не Польша?

В такой моноэтнической стране, как Польша, внешнеполитические позиции тоже приходят в движение. В страну массово едут украинцы, причем во власти уже идут разговоры о том, что можно сделать, чтобы оставить их в Польше. Если это случится, пройдет ли данное решение без негативных последствий? Стоит учитывать, что у страны нет ни опыта, ни программ интеграции мигрантов, и далеко не факт, что она сможет справиться с наплывом мигрантов с Украины, которых наделят гражданством.

Более того: уже сейчас в некоторых местах дети украинцев учатся в начальной школе на родном языке, Украинская греко-католическая церковь декларирует свою автономию и заявляет о поддержке своей идентичности, и есть перспектива получения украинцами представительства в Сейме на уровне 30 депутатов. Социолог Роберт Вышинский непрозрачно намекает на исторический опыт, который «говорит нам, что это связано с определенными рисками». И даже с учетом того, что палачей Волыни прославят, конечно, далеко не все украинцы, есть риск, что они станут большими европейцами, чем сами поляки, и найдут себе союзников в виде силезских автономистов. Которые как раз наращивают темпы.

Подробности читайте в статье: Силезские автономисты раскалывают единство польской нации

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