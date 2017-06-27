Великий Новгород, 27 июня, 2017, 18:49 — ИА Регнум. В Новгородской области зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и четыре случая системного клещевого боррелиоза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

По состоянию на 26 июня, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 2106 человек, в том числе 632 ребёнка. Это меньше, чем в прошлом году, когда на эту дату от укусов клещей пострадали почти 3 тыс. жителей Новгородской области, однако и уровень заболеваемости клещевыми инфекциями в прошлом году был ниже.

Эпидемиологи сообщили, что численность клещей в Новгородской области в третьей декаде июня также выше, чем в прошлом году — два экземпляра на 1 км пути (в 2016 году был один экземпляр).

Против клещей в регионе обработано более 300 га территорий детских оздоровительных лагерей, парков, скверов, кладбищ и других «зелёных зон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в России более 306,5 тысяч жителей обратились за медицинской помощью после укуса клеща. По данным Роспотребнадзора, активизации клещей в России способствуют «благоприятные климатические условия».

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