Воронеж, 27 июня, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Воронежской областью и областью Венето Итальянской Республики подписали губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и президент области Венето Лука Дзайя 27 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воронежского губернатора. С 26 июня делегация региона находится с визитом в Италии.

Govvrn.ru Воронежская область и область Венето Итальянской Республики подписали Соглашение о сотрудничестве

﻿Соглашение предусматривает, в частности, установление взаимных прочных связей между соответствующими региональными органами власти, исследовательскими центрами, образовательными учреждениями и университетами, а также хозяйствующими субъектами. Взаимный обмен предполагается наладить в сфере госуправления, торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства и лесоводства, а также туризма, спота, образования, транспортной системы, а также местного самоуправления, в том числе — в части сохранения культурного наследия.

В рамках соглашения, в частности, планируется проведение совместных научных симпозиумов и встреч, а также обмен бизнес-делегациями.

После подписания Соглашения стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области экономики, образования, культуры и других сферах совместной деятельности.

Венето является одним из наиболее развитых в экономическом отношении областей Италии с достаточно высокой степенью концентрации промышленности. По статистическим данным за 2016 год, ВВП Венето составило 9,4% от ВВП Италии. По отраслям ВВП распределяется следующим образом: 25% — промышленность, 23% — финансово-банковский сектор, 21% — сфера услуг.

Сегодня же в правительстве Венето состоится презентация экономического и инвестиционного потенциала Воронежской области для предпринимателей, представителей государственных и общественных организаций, а также учреждений высшего образования Венето.