Ярославль, 27 июня, 2017, 18:34 — ИА Регнум. 27 июня на заседании Ярославской областной думы депутаты большинством голосов отклонили 6 законопроектов, внесённых парламентариями Василием Цепендой и Сергеем Балабаевым.

Даниил Кузнецов Сергей Балабаев (слева) и Василий Цепенда (справа)

Сергей Балабаев и Василий Цепенда фактически представляют собой фракцию партии «ПАРНАС» — Василий Цепенда является председателем регионального отделения партии, а Сергей Балабаев партийным кандидатом на должность губернатора Ярославской области. Среди отклонённых законопроектов — предложение по увеличению размера минимальной оплаты труда, введение ценза оседлости для кандидатов в губернаторы, инициатива о разрешении использования материнского капитала на приобретение отечественного автомобиля, предложение о введении административной ответственности за неисполнение муниципальных правовых актов.

Депутат Василий Цепенда считает, что, отклоняя законопроекты, внесённые им и Балабаевым, их коллеги-депутаты руководствуются не принципом «что лучше избирателям» а логикой «это внесла оппозиция — это необходимо отклонить».

«Я считаю, что это двойные стандарты. Из раза в раз, а не только на сегодняшнем заседании, наши с Балабаевым законодательные инициативы отклоняются только из-за того, что мы их авторы. Мы не услышали от коллег-депутатов никаких весомых контраргументов. По нашим законопроектам наблюдали чисто политическое голосование — никакого государственного мышления, никакого диалога. Мы предложили важнейшие для социальной сферы вещи — увеличение МРОТа, использование материнского капитала для покупки автомобиля российского производства. Нам отвечают «нет денег», но ведь Россия — социальное государство, это записано в Конституции. Если у нас нет денег на исполнение социальных обязательств, то какое мы социальное государство?» — возмущён Василий Цепенда.

Депутат считает, что даже если правовое управление думы или Правительства области, либо прокуратура дали отрицательное заключение на законопроект, то его необходимо дорабатывать, а не отклонять. Василий Цепенда уверен, что, бездумно отклоняя законопроекты оппозиции, депутаты поступают в ущерб интересам избирателей и вредят имиджу Ярославской областной думы.

«Мы хотим сделать облдуму местом для дискуссий. В ближайшее время нами будет внесён законопроект о поимённом голосовании депутатов по всем вопросам. Это открытость и демократия — перед выборами любой человек сможет посмотреть, как депутат голосует в думе, в чьих интересах он голосует и сделать свой выбор», — рассказал Василий Цепенда.

Логично предположить, что и эту инициативу большинство депутатов Ярославской областной думы не поддержит.